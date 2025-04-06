В «Макларене» отвергли обвинения в ошибочной тактике на Гран-при Японии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла объяснил, почему команда не попробовала переиграть «Ред Булл» и Макса Ферстаппена за счёт более раннего или более позднего заезда в боксы собственных пилотов. Оскар Пиастри остановился за круг до Ферстаппена, а Ландо Норрис — одновременно с ним.

«Не ясно, был ли реален андеркат для Оскара, но если бы мы позвали Ландо первым, то это значило бы, что мы не можем позвать Оскара, что стало бы для него проблемой. Это могло бы привести к проблемам в борьбе с другими машинами, особенно Расселлом, который совершил пит-стоп — нам надо было на это реагировать.

Мы ещё проверим все отрывы, чтобы понять, была ли возможность для андерката Ландо. Но не стоит забывать, что когда ты отдаёшь позицию на трассе, то подвергаешь себя риску на случай сейфти-кара. Ландо потерял бы позиции. Когда по итогу машины безопасности нет, ты думаешь: «О, можно было бы провести андеркат». Но он всегда связан с риском.

При этом деградация резины была низкой. Думаю, если ты теряешь позицию из-за сейфти-кара, то уже навсегда. Не думаю, что мы могли бы сегодня обогнать «Феррари» или «Мерседес». А при оверкате Ландо потерял бы позиции относительно других машин, включая Оскара. Ситуация стала ясна, когда Расселл провёл пит-стоп и поехал на «харде» очень быстро. Оверкат хорошо работает в Барселоне или здесь при старом покрытии, но сейчас на «Сузуке» шины почти не деградируют от круга к кругу», — приводит слова Стеллы Motorsport.