Ферстаппен: будь я за рулём «Макларена», вы бы даже не увидели меня перед собой на трассе
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» после победы на Гран-при Японии — 2025 отшутился, отвечая на вопрос о своих возможных результатах за рулём болида другого коллектива.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
«Я очень доволен тем, что делаю сейчас в «Ред Булл». Но я даже не могу подумать, что произойдёт, если я сяду за руль другой машины», — сказал Ферстаппен в интервью Viaplay.
Журналист уточнил: «За рулём «Макларена»?»
«Вы бы даже не увидели меня перед собой на трассе, будь я в их болиде. Я был бы уже в Токио!» — ответил Макс.
Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал причину, по которой не делал ставок на победу Ферстаппена в Японии.
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