Алонсо: Ферстаппен напоминает мою борьбу в 2012-м, когда я сражался на 4-й по силе машине

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий коллектив «Астон Мартин», высказался о победе четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при Японии, вспомнив свою битву за чемпионство в 2012 году за рулём «Феррари».

«Макс напоминает мне о моём 2012-м, когда машина была не так хороша и мы боролись за титул.

Я боролся за чемпионство на третьей или четвёртой по силе машине, и в конце концов это было очень сложно, и мы не выиграли тогда. Я надеюсь, что он сможет бороться успешно до самого конца, но им нужно ещё немного улучшить машину. Он выиграл четыре титула, так что может его опыта и навыков хватить для борьбы на несколько менее конкурентоспособной машине», — приводит слова Алонсо издание AS.