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Алонсо: Ферстаппен напоминает мою борьбу в 2012-м, когда я сражался на 4-й по силе машине

Алонсо: Ферстаппен напоминает мою борьбу в 2012-м, когда я сражался на 4-й по силе машине
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43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий коллектив «Астон Мартин», высказался о победе четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при Японии, вспомнив свою битву за чемпионство в 2012 году за рулём «Феррари».

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Макс напоминает мне о моём 2012-м, когда машина была не так хороша и мы боролись за титул.

Я боролся за чемпионство на третьей или четвёртой по силе машине, и в конце концов это было очень сложно, и мы не выиграли тогда. Я надеюсь, что он сможет бороться успешно до самого конца, но им нужно ещё немного улучшить машину. Он выиграл четыре титула, так что может его опыта и навыков хватить для борьбы на несколько менее конкурентоспособной машине», — приводит слова Алонсо издание AS.

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