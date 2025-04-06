Расселл заявил, что «Макларен» ещё не продемонстрировал свою лучшую форму в сезоне-2025

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», заявил, что люди ещё не видели лучшей скорости коллектива «Макларен», пилоты которого — Ландо Норрис и Оскар Пиастри — заняли второе и третье места на Гран-при Японии.

«Мы ещё не видели лучшую форму «Макларена» в этом году. Было три гонки в холодных условиях. Когда мы отправимся в Бахрейн и Саудовскую Аравию при 35-градусной жаре, то увидим, как эти ребята будут доминировать.

Мы [«Мерседес»] всегда были сильны в более прохладных условиях, так что я уверен в том, что говорю», — приводит слова Расселла издание Sky Sports.