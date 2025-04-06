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Льюис Хэмилтон: Антонелли был намного быстрее меня

Льюис Хэмилтон: Антонелли был намного быстрее меня
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» прокомментировал седьмое место на Гран-при Японии и темп своего бывшего коллектива «Мерседес».

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Мерседес» быстрее нас, вот почему вы видели их так близко к Шарлю. На данный момент у них просто больше скорости, чем у нас. Когда я ехал позади Кими, он был намного быстрее на определённых участках трассы — я просто не мог за ним удержаться.

Сегодня я был на пределе своих возможностей. У меня в машине больше просто не было темпа. Учитывая то, что происходило в задней части нашей машины в этот уикенд, то позиция в квалификации была ключевой на гонку. Но, на мой взгляд, «Мерседесы» обогнали бы меня, даже если бы я стартовал впереди них», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

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