Льюис Хэмилтон: Антонелли был намного быстрее меня

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» прокомментировал седьмое место на Гран-при Японии и темп своего бывшего коллектива «Мерседес».

«Мерседес» быстрее нас, вот почему вы видели их так близко к Шарлю. На данный момент у них просто больше скорости, чем у нас. Когда я ехал позади Кими, он был намного быстрее на определённых участках трассы — я просто не мог за ним удержаться.

Сегодня я был на пределе своих возможностей. У меня в машине больше просто не было темпа. Учитывая то, что происходило в задней части нашей машины в этот уикенд, то позиция в квалификации была ключевой на гонку. Но, на мой взгляд, «Мерседесы» обогнали бы меня, даже если бы я стартовал впереди них», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.