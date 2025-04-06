Фредерик Вассёр: квалификации решат судьбу чемпионства в 2025 году

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр после прошедшего Гран-при Японии высказался о борьбе в чемпионате, заявив, что квалификации станут ключевым фактором в сражении за титул.

«Безусловно, квалификация всегда играет решающую роль в гонке. Чем меньше разрыв в темпе между машинами, тем больше это соответствует действительности… потому что вы всегда находитесь в борьбе. Дело не в том, что ты просто сражаешься с парнем, который находится перед тобой. Тут уже идёт борьба на каждом уровне ради одной десятой.

Так что, вероятно, квалификации в этом году решат судьбу чемпионства», — приводит слова Вассёра издание Autosport.