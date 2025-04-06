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Фредерик Вассёр: квалификации решат судьбу чемпионства в 2025 году

Фредерик Вассёр: квалификации решат судьбу чемпионства в 2025 году
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр после прошедшего Гран-при Японии высказался о борьбе в чемпионате, заявив, что квалификации станут ключевым фактором в сражении за титул.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Безусловно, квалификация всегда играет решающую роль в гонке. Чем меньше разрыв в темпе между машинами, тем больше это соответствует действительности… потому что вы всегда находитесь в борьбе. Дело не в том, что ты просто сражаешься с парнем, который находится перед тобой. Тут уже идёт борьба на каждом уровне ради одной десятой.

Так что, вероятно, квалификации в этом году решат судьбу чемпионства», — приводит слова Вассёра издание Autosport.

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