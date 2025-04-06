Фредерик Вассёр: квалификации решат судьбу чемпионства в 2025 году
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр после прошедшего Гран-при Японии высказался о борьбе в чемпионате, заявив, что квалификации станут ключевым фактором в сражении за титул.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
«Безусловно, квалификация всегда играет решающую роль в гонке. Чем меньше разрыв в темпе между машинами, тем больше это соответствует действительности… потому что вы всегда находитесь в борьбе. Дело не в том, что ты просто сражаешься с парнем, который находится перед тобой. Тут уже идёт борьба на каждом уровне ради одной десятой.
Так что, вероятно, квалификации в этом году решат судьбу чемпионства», — приводит слова Вассёра издание Autosport.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2025
-
16:43
-
16:13
-
16:08
-
15:58
-
15:43
-
15:00
-
14:59
-
14:54
-
14:40
-
13:55
-
13:51
-
13:41
-
13:30
-
13:14
-
13:09
-
12:41
-
12:37
-
12:32
-
12:14
-
12:10
-
11:55
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
11:12
-
10:56
-
10:30
-
10:22
-
10:13
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:55
-
09:49
-
09:44