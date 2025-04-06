«Гордимся тем, чего достигли!» Ферстаппен подарил шлем и кубок за победу в Японии «Хонде»
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» после победы на Гран-при Японии — 2025 посетил офис «Хонды» и подарил свой шлем и кубок, который получил за выигранный этап, в память о последнем совместном этапе с японским производителем на трассе «Сузука».
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена
«Спасибо тебе, «Хонда», мы благодарны и гордимся всем, чего достигли вместе за эти годы», — подписал изображения Ферстаппен в социальной сети Х (ранее Twitter).
Фото: Из личного архива Ферстаппена
Для четырёхкратного чемпиона Ферстаппена эта победа стала дебютной в сезоне 2025 года и четвёртой подряд на Гран-при Японии за последние годы.
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