«Гордимся тем, чего достигли!» Ферстаппен подарил шлем и кубок за победу в Японии «Хонде»

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» после победы на Гран-при Японии — 2025 посетил офис «Хонды» и подарил свой шлем и кубок, который получил за выигранный этап, в память о последнем совместном этапе с японским производителем на трассе «Сузука».

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

«Спасибо тебе, «Хонда», мы благодарны и гордимся всем, чего достигли вместе за эти годы», — подписал изображения Ферстаппен в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Ферстаппена

Для четырёхкратного чемпиона Ферстаппена эта победа стала дебютной в сезоне 2025 года и четвёртой подряд на Гран-при Японии за последние годы.