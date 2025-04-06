Гонщица-эксперт: «Макларен» мог быть агрессивнее в Японии
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30-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, прокомментировала результаты Гран-при Японии, высказавшись о команде «Макларен», пилоты которой — Ландо Норрис и Оскар Пиастри — заняли второе и третье место.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
«Макларен» мог бы быть более агрессивным. Это тема прошлого года, когда они были немного консервативны в принятии оперативных решений. Я не знаю, стоило ли им раньше зазвать Норриса на пит-стоп, чтобы устроить андеркат, но проигранное сражение — это не обязательно проигранная война, и очки, которые они смогли получить, важнее всего», — приводит слова Шифф Sky Sports.
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