Гонщица-эксперт: «Макларен» мог быть агрессивнее в Японии

30-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, прокомментировала результаты Гран-при Японии, высказавшись о команде «Макларен», пилоты которой — Ландо Норрис и Оскар Пиастри — заняли второе и третье место.

«Макларен» мог бы быть более агрессивным. Это тема прошлого года, когда они были немного консервативны в принятии оперативных решений. Я не знаю, стоило ли им раньше зазвать Норриса на пит-стоп, чтобы устроить андеркат, но проигранное сражение — это не обязательно проигранная война, и очки, которые они смогли получить, важнее всего», — приводит слова Шифф Sky Sports.