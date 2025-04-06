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Вильнёв: «Макларен» не разочарован, что странно. Им должно быть больно!

Вильнёв: «Макларен» не разочарован, что странно. Им должно быть больно!
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Чемпион мира 1997 года, эксперт Жак Вильнёв прокомментировал результаты Гран-при Японии, оказавшись удивлённым реакцией команды «Макларен» на второе и третье место своих гонщиков.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Макларен», похоже, не слишком разочарован, что странно, поскольку они должны были быть первыми и вторыми. Они не были медленными, но были побеждены командой и гонщиком, которые оказались лучше их, и от этого им должно быть больно!» — приводит слова Вильнёва издание Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Японии. Результаты гонки (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +1.423.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +2.129.
4. Шарль Леклер («Феррари») +16.097.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +17.362.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.671.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +29.182.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +37.134.
9. Александер Албон («Уильямс») +40.367.
10. Оливер Берман («Хаас») +54.529.

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