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«Уильямс» за три этапа набрал баллов больше, чем за весь 2024-й. На счету Сайнса — очко

«Уильямс» за три этапа набрал баллов больше, чем за весь 2024-й. На счету Сайнса — очко
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Британская команда Формулы-1 «Уильямс» набрала за первые три этапа сезона 2025 года больше очков, чем за 24 этапа в прошлом году.

За 24 гонки 2024 года пилоты британского коллектива Александер Албон, Логан Сарджент и Франко Колапинто принесли коллективу 17 очков.

После трёх Гран-при в сезоне-2025 тайско-британский гонщик и испанец Карлос Сайнс заработали 19 баллов. У Албона — 18, а у Сайнса — одно очко.

На прошедшем Гран-при Японии Албон финишировал на девятом месте и заработал два балла, Карлос — 14-й. После трёх этапов в сезоне-2025 британский коллектив занимает пятое место в Кубке конструкторов, опережая «Хаас», «Астон Мартин», «Рейсинг Буллз», «Кик-Заубер» и «Альпин».

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