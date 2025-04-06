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Расселл считает, что «Пирелли» ошиблась с выбором шин на Гран-при Японии

Расселл считает, что «Пирелли» ошиблась с выбором шин на Гран-при Японии
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о Гран-при Японии, отметив, что «Пирелли» избрала неправильный подход к подбору шин.

«Последние пара уикендов прошли по простой стратегии с одним пит-стопом. Думаю, когда обновляют асфальт, «Пирелли» стоит выбирать более мягкие составы, потому что жёсткие шины могут работать едва ли не вечно. Мы сильно атаковали, но обогнать было невозможно. Не думаю, что у меня был темп первой тройки, но я в любом случае не смог бы никого обогнать», — приводит слова Джорджа Расселла Sky Sports.

Напомним, Расселл финишировал в гонке на пятой позиции. Победу одержал пилот «Ред Булл» и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

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