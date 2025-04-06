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Антонелли прокомментировал шестое место на Гран-при Японии

Антонелли прокомментировал шестое место на Гран-при Японии
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за «Мерседес», подвёл итоги Гран-при Японии, который он закончил на шестой позиции.

​«Я был на абсолютном пределе. На одном из кругов я даже зашёл слишком далеко. У меня всё ещё есть эта черта использовать слишком много пространства трассы. Но в целом всё прошло отлично. Если говорить честно, то мне было сложно на первых нескольких кругах на «медиуме», но, стоило мне выйти в чистый воздух, темп значительно улучшился.

Начало уикенда было сложным. В тренировках у меня было много проблем, но затем я смог добиться прогресса. Квалификация в итоге стала хорошим шагом вперёд, а гонка — вторым таким шагом», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

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