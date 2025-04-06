Станет ли Макс Ферстаппен в этом сезоне пятикратным чемпионом мира?

Победа на Гран-при Японии Формулы-1 позволила гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену вплотную приблизиться к пилоту «Макларена» Ландо Норрису: их разделяет всего одно очко. Оскар Пиастри опередил Джорджа Расселла и поднялся на третью строчку, топ-5 по-прежнему замыкает Андреа Кими Антонелли, а шестое место теперь у Шарля Леклера.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 62 очка.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 61.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 49.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 45.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 30.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 20.

7. Александер Албон («Уильямс») — 18.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 15.

9. Эстебан Окон («Хаас») — 10.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.

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