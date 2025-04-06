Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Станет ли Макс Ферстаппен в этом сезоне пятикратным чемпионом мира?

Станет ли Макс Ферстаппен в этом сезоне пятикратным чемпионом мира?
Аудио-версия:
Комментарии

Победа на Гран-при Японии Формулы-1 позволила гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену вплотную приблизиться к пилоту «Макларена» Ландо Норрису: их разделяет всего одно очко. Оскар Пиастри опередил Джорджа Расселла и поднялся на третью строчку, топ-5 по-прежнему замыкает Андреа Кими Антонелли, а шестое место теперь у Шарля Леклера.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 62 очка.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 61.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 49.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 45.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 30.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 20.
7. Александер Албон («Уильямс») — 18.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 15.
9. Эстебан Окон («Хаас») — 10.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.

«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе «Станет ли Макс Ферстаппен в этом сезоне пятикратным чемпионом мира?»

Материалы по теме
Как же беззубы фавориты Формулы-1 из «Макларена»! Итоги Гран-при Японии
Как же беззубы фавориты Формулы-1 из «Макларена»! Итоги Гран-при Японии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android