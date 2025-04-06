Жак Вильнёв: в «Макларене» как будто делали всё, чтобы не выиграть

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал «Макларен» за выбор тактики на Гран-при Японии.

«Зачем они позвали в боксы Ландо Норриса, когда его напарник уже провёл пит-стоп? Почему было не рискнуть? У вас два пилота находятся в лидирующей группе. Они как будто делали всё, чтобы не выиграть. Когда вы хотите выигрывать гонки, вам нужен менталитет победителей. Нельзя просто так защищаться, паниковать и думать, как бы не ошибиться», — приводит слова Жака Вильнёва F1i.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третьим к финишу пришёл напарник Норриса Оскар Пиастри.