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Жак Вильнёв: в «Макларене» как будто делали всё, чтобы не выиграть

Жак Вильнёв: в «Макларене» как будто делали всё, чтобы не выиграть
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал «Макларен» за выбор тактики на Гран-при Японии.

«Зачем они позвали в боксы Ландо Норриса, когда его напарник уже провёл пит-стоп? Почему было не рискнуть? У вас два пилота находятся в лидирующей группе. Они как будто делали всё, чтобы не выиграть. Когда вы хотите выигрывать гонки, вам нужен менталитет победителей. Нельзя просто так защищаться, паниковать и думать, как бы не ошибиться», — приводит слова Жака Вильнёва F1i.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третьим к финишу пришёл напарник Норриса Оскар Пиастри.

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