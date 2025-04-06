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Хюлькенберг объяснил, почему на Гран-при Японии было очень сложно обгонять

Хюлькенберг объяснил, почему на Гран-при Японии было очень сложно обгонять
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Немецкий пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг подвёл итоги Гран-при Японии, который он завершил на 16-й позиции.

«Новый асфальт стал намного приятнее, на нём стало больше держака, а машины стали быстрее. Но из-за низкого износа шин гонки становятся статичными. Скорости слишком высокие, а эффект от нахождения в грязном воздухе позади другой машины только усиливается.

Мне было очень сложно сделать хоть что-то. Совершенно статичная гонка. Я всю её провёл в трафике, а на этом автодроме это очень невесело. Так что гонка вышла сложной», — приводит слова Нико Хюлькенберга RaceFans.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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