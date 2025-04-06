Николай Грязин одержал победу на первом этапе ERC, Йос Ферстаппен стал 13-м

Российский гонщик Николай Грязин стал победителем Ралли Кордобы, первого этапа чемпионата Европы по ралли (ERC).

Грязин по итогам 13 спецучастков на 46,0 секунды опередил ставшего вторым француза Йоанна Бонато. Третье место по итогам гонки занял испанский гонщик Хосе Суарес.

Для Николая Грязина эта победа стала пятой в карьере в европейском первенстве.

Йос Ферстаппен, нидерландский экс-пилот Формулы-1, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, по итогам гонки стал 13-м. При этом он выиграл в категории «Мастерс» на этом этапе.

Напомним, Ферстаппен-старший в нынешнем сезоне будет выступать на полном расписании в ERC.