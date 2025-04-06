Макс Ферстаппен рассказал о проблеме, с которой столкнулся на Гран-при Японии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Японии и рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ходе гонки.

«У нас был плохой пит-стоп, но я точно не знаю, что пошло не так. Затем были сложности на выезде, и, кажется, что-то пошло не так с регулировкой переднего крыла. Это не помогло с балансом машины, но мне удалось внести кое-какие коррективы.

Перед уикендом я не думал, что смогу победить. Особенно после пятничных тренировок. «Макларен» был быстрее, но они не смогли войти в зону DRS, чтобы атаковать. Они пытались контролировать свои шины. Я просто создавал отрыв, но в конце отрезка я наблюдал, как они приближаются ко мне. После этого они пытались атаковать, потому что я перегрел свои шины. Помогло то, что было чуть холоднее, чем обычно. За счёт этого шины не так сильно перегревались. Но это всё ещё наша проблема», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.