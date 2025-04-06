Стало известно о «фундаментальной» проблеме с машиной Хэмилтона

Комментатор Формулы-1 Саймон Лазенби сообщил о проблемах с машиной семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«В паддоке ходят слухи, что с задней осью машины Хэмилтона есть фундаментальная проблема. Сейчас они пытаются её исправить, но главный вопрос в том, является ли это индивидуальной проблемой и смогут ли в команде найти способ её исправить. Или в какой-то момент они просто отступят и поймут, что им не догнать соперников, из-за чего переключаться на машину 2026 года», — приводит слова Лазенби F1Oversteer.

Напомним, на Гран-при Японии Хэмилтон финишировал на седьмой позиции.