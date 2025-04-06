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Виталий Петров одним словом отреагировал на рекорд Александр Овечкина

Виталий Петров одним словом отреагировал на рекорд Александр Овечкина
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Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров отреагировал на рекорд Национальной хоккейной лиги по забитым голам российского хоккеиста, капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Лучший», — написал в своих социальных сетях Виталий Петров.

Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» стал автором заброшенной шайбы и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. На счету Овечкина стало 895 заброшенных шайб. Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах стал автором 894 голов.

Рекорд великого канадца продержался 26 лет. Он установил его в 1999 году, забив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).

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