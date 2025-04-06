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Хаджар: я ни за что не откажусь от приглашения в «Ред Булл»

Хаджар: я ни за что не откажусь от приглашения в «Ред Булл»
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Французский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о возможности перехода в старшую команду концерна — «Ред Булл».

«По правде говоря, работать там, где я сейчас, одно удовольствие. Но я ни за что не откажусь от приглашения в «Ред Булл», это точно. Но решать не мне. По правде говоря, я просто наслаждаюсь гонками в данный момент.

Лиам? Я по-прежнему считаю, что он опытнее. Он выступал в составе этой команды ещё в 2023 году, так что он привносит гораздо больше опыта. Но я начинал этот сезон, так что мы в равных условиях. Конечно, мы очень и очень здорово работаем вместе», — приводит слова Хаджара Sky Sports.

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