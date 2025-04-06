Франко Колапинто провёл тесты прошлогодней машины «Альпин» в Монце

Резервный пилот «Альпин», аргентинец Франко Колапинто не присутствовал в паддоке Гран-при Японии по причине участия в тестах французской команды на трассе в Монце (Италия). Колапинто выступал на тестах на прошлогодней машине.

Об участии Колапинто в тестах стало известно по многочисленным постам в социальных сетях.

Ранее Колапинто уже участвовал в подобного рода тестах в Барселоне в феврале. Примечательно, что тогда вместе с Колапинто в тестах участвовал Джек Дуэн в рамках программы оценки темпа пилотов.

Ожидается, что от тестов в Монце может зависеть дальнейшая судьба Дуэна и Колапинто. По слухам, контракт Джека рассчитан только на первые шесть гонок сезона-2025.