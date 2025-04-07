Вильнёв: Хэмилтон почти отобрал «Феррари» у Леклера

Чемпион мира 1997 года, канадский экс-гонщик Формулы-1 Жак Вильнёв поделился мнением о семикратном обладателе титула, пилоте «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

«Хэмилтон — краткосрочный проект на один год. Первое, что ему было нужно сделать, это получить контроль над командой. И он уже почти сделал это. Сделал «Феррари» своей. Почти отобрал её у Леклера. Всю зиму были разговоры только о Хэмилтоне и «Феррари». Это отодвинуло Леклера в сторону. Но затем Льюис вышел на трассу и доказал всё на деле. Он завоевал поул, а затем победил. Это уже его команда», — приводит слова Жака Вильнёва Sky Sports.

Напомним, Льюис Хэмилтон с поул-позиции одержал победу в спринтерской гонке Гран-при Китая две недели назад.