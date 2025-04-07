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«Хаас» назначил Рё Хиракаву своим резервистом. Японец выступит в четырёх тренировках

«Хаас» назначил Рё Хиракаву своим резервистом. Японец выступит в четырёх тренировках
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31-летний японский гонщик Рё Хиракава стал резервистом «Хааса» на оставшуюся часть нынешнего сезона Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба американской команды. В гоночном коллективе отметили, что японец успешно выступил на предсезонных тестах в Бахрейне.

В нынешнем сезоне Хиракава примет участие в четырёх тренировках. В Бахрейне и Мексике Рё в первой тренировке заменит британца Оливера Бермана, а в Испании и Абу-Даби — французского пилота Эстебана Окона.
«Хаас» в настоящий момент занимает шестое место в Кубке конструкторов. На счету американской команды 15 очков.

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