Джордж Расселл ответил, на какое место мог претендовать на Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дал комментарий после Гран-при Японии, где он показал пятый результат.

«В последние годы я не был особенно стабильным. Хотелось бы поработать над тем, чтобы было меньше взлётов и падений. Сегодня, наверное, можно было бы занять четвёртое место. Я в итоге пятый», — приводит слова Расселла Last Word On Sports.

Напомним, победителем Гран-при Японии стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бахрейна, пройдёт с 11 по 13 апреля.

Ранее Расселл заявил, что «Макларен» ещё не продемонстрировал свою лучшую форму в сезоне-2025.

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