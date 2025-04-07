Джордж Расселл ответил, на какое место мог претендовать на Гран-при Японии
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дал комментарий после Гран-при Японии, где он показал пятый результат.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
«В последние годы я не был особенно стабильным. Хотелось бы поработать над тем, чтобы было меньше взлётов и падений. Сегодня, наверное, можно было бы занять четвёртое место. Я в итоге пятый», — приводит слова Расселла Last Word On Sports.
Напомним, победителем Гран-при Японии стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бахрейна, пройдёт с 11 по 13 апреля.
Ранее Расселл заявил, что «Макларен» ещё не продемонстрировал свою лучшую форму в сезоне-2025.
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