«Самые крутые спортивные эмоции со времён Ф-1». Никита Мазепин принял участие в триатлоне

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин принял участие в знаменитом триатлоне Challenge Sir Bani Yas. Спортивное мероприятие проходило на остров Сир-Бани-Яс в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Выполнил свою первую гонку на Полу-Железной дистанции в Сир-Бани. Жара здесь была главным вызовом для всех, достигая 46 градусов в пике гонки. Плыл неплохо, хоть и пришлось потолкаться с соперниками в воде. Крутил нормально, но пару раз из-за перегрева казалось, что не доеду до финиша. Бежал уже в трансе, особо ничего интересно не скажешь. Но благодаря @kosovilya и очень правильной подготовке это всё были игры разума, и силы на самом деле были с запасом. По итогу – самые крутые спортивные эмоции со времён Формулы-1. Пора выбирать следующий старт.

P.S, по плану я хотел завершить триатлон после этой гонки и готовиться к Кроссфиту, но что-то пошло не так», — написал Мазепин на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению несколько фотографий.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

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