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Стелла высказался о Ферстаппене после победы Макса на Гран-при Японии

Стелла высказался о Ферстаппене после победы Макса на Гран-при Японии
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отдал должное выступлению «Ред Булл» и пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену, победившему на Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Снимаю шляпу перед Максом и «Ред Булл». Можно было бы рассчитывать на некоторые другие факторы, будь это другая трасса. Но в этот раз ничего такого не случилось, как, например, не было более высокой деградации. Так что нельзя было на многое рассчитывать», — приводит слова Стеллы издание Speedcafe.

Напомним, второе и третье место на этапе в Японии заняли пилота «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.

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