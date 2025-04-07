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На GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025 выступит Ани Лорак

На GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025 выступит Ани Лорак
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26 и 27 июля 2025 года на автодроме «Игора Драйв» пройдёт четвёртый GARAGE FEST — самый масштабный автомобильный фестиваль лета. Гостей, как всегда, ждут не только мощные машины и захватывающие гонки, но и концерт с участием звёзд российской сцены.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

Одна из главных музыкальных звёзд фестиваля Ани Лорак — обладательница уникального голоса с диапазоном в 4,5 октавы. Её выступление субботним вечером 26 июля станет настоящим праздником для гостей, тем более что в последнее время каждый концерт исполнительницы становится событием.

«Музыка — это эмоции, которые невозможно подделать. Если ты поёшь — значит чувствуешь. Если чувствуешь — значит живёшь!» – говорит певица.

Ещё один участник концертной части фестиваля — легенда русского рока Гарик Сукачёв. Его выступление, как всегда, обещает быть энергичным, искренним и по-настоящему зажигательным.

Фестиваль традиционно объединит несколько автоспортивных событий:

26 июля — гонка на выносливость «REC «Игора Драйв» 4 часа» и квалификация 5-го этапа RDS Open (дрифт);

27 июля — финальные заезды RDS Open.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

Кроме гонок и концерта, гостей ждёт множество других захватывающих событий. Именно поэтому GARAGE FEST «Игора Драйв» идеальное место для отдыха всей семьёй. Зрителей ожидают:

• выставка классических и тюнингованных авто — от винтажных моделей до современных проектов;
• дрэг-рейсинг — шоу-заезды машин мощностью до 7000 л. с. от чемпионата RDRC;

• «Формула Студент» — инженерные соревнования, где студенты представят собственные гоночные болиды;

• лекторий от проекта «Автокультура» с экспертами и коллекционерами;

• тематические зоны от партнёров;

• фуд-корт с разнообразной кухней;

• детские активности и экскурсии.

GARAGE FEST «Игора Драйв» в прошлом году собрал тысячи зрителей и стал одним из главных событий гоночного сезона России.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

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