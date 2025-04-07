Алексей Попов ответил, кого следовало признать гонщиком дня по итогам Гран-при Японии

Популярный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о выступлении 18-летнего пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Японии. Напомним, в Сузуке итальянский гонщик показал шестой результат.

«Что касается Антонелли, то он ехал так же, как и Расселл, но гораздо дольше первый отрезок. Он на три дня побил рекорд Макса Ферстаппена по тому, кто самый молодой лидер в истории Формулы-1. Во-вторых, ближе к финишу у него были более свежие шины, более свежий «хард». За счёт этого он поставил лучший круг и побил рекорд 2019 года Хэмилтона в гонке. Так что лучший круг за всю историю «Сузуки» теперь у молодого Антонелли. Он почти догнал Расселла. Секунда и три десятых. Если после Китая мы говорили, что Антонелли дали гонщика дня, и мы не понимали за что, то здесь ему не дали гонщика дня, а надо было бы», — сказал Попов на канале Гаснут Огни в YouTube.

Гонщиком дня по итогам Гран-при Японии был признан новичок «Ред Булл» Юки Цунода.

В «Мерседесе» показали номер Антонелли на болиде: