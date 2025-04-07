Ральф Шумахер: Дуэн не уверен, что примет участие в следующей гонке

Бывший гонщик Формулы-1 немец Ральф Шумахер раскритиковал пилота «Альпин» австралийца Джека Дуэна после Гран-при Японии, где он стал 15-м.

«Всё зависит от команды, хотя имеют значение и его выступления. Он совершает слишком много ошибок и недостаточно быстр. Мы видели, что Рё Хиракава сел в машину на первой тренировке и показал один уровень с Пьером Гасли. А затем Дуэн совершил огромную ошибку.

Сейчас он подавлен из-за ситуации. Мне интересно, что будет, но он не уверен в том, что примет участие в следующей гонке», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Ранее Дуэн прокомментировал 19-е место в квалификации Гран-при Японии.