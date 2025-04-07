Фото: после Гран-при Японии Дуэн смог выбраться из болида лишь с помощью механика и Окона

Австралийский пилот «Альпин» Джек Дуэн по окончании Гран-при Японии сумел выбраться из автомобиля только при помощи механика команды и гонщика «Хааса» Эстебана Окона. Момент запечатлела камера на болиде австралийца.

Фото: Скриншот

Напомним, Дуэн попал в аварию во второй тренировке Гран-при Японии, в результате чего сессия была остановлена красными флагами. Спортсмен разбил болид в первом повороте. Вскоре появились слухи, что у него могла быть сломана рука, однако пресс-служба команды опровергла эти сообщения.

На Гран-при Японии Джек был 15-м. Победу одержал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Самая высокая скорость в Формуле-1: