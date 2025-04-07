Фото: после Гран-при Японии Дуэн смог выбраться из болида лишь с помощью механика и Окона
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Австралийский пилот «Альпин» Джек Дуэн по окончании Гран-при Японии сумел выбраться из автомобиля только при помощи механика команды и гонщика «Хааса» Эстебана Окона. Момент запечатлела камера на болиде австралийца.
Фото: Скриншот
Напомним, Дуэн попал в аварию во второй тренировке Гран-при Японии, в результате чего сессия была остановлена красными флагами. Спортсмен разбил болид в первом повороте. Вскоре появились слухи, что у него могла быть сломана рука, однако пресс-служба команды опровергла эти сообщения.
На Гран-при Японии Джек был 15-м. Победу одержал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
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