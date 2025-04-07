Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: после Гран-при Японии Дуэн смог выбраться из болида лишь с помощью механика и Окона

Фото: после Гран-при Японии Дуэн смог выбраться из болида лишь с помощью механика и Окона
Комментарии

Австралийский пилот «Альпин» Джек Дуэн по окончании Гран-при Японии сумел выбраться из автомобиля только при помощи механика команды и гонщика «Хааса» Эстебана Окона. Момент запечатлела камера на болиде австралийца.

Фото: Скриншот

Напомним, Дуэн попал в аварию во второй тренировке Гран-при Японии, в результате чего сессия была остановлена красными флагами. Спортсмен разбил болид в первом повороте. Вскоре появились слухи, что у него могла быть сломана рука, однако пресс-служба команды опровергла эти сообщения.

На Гран-при Японии Джек был 15-м. Победу одержал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
Материалы по теме
Цунода всё равно лучше Лоусона, а Ферстаппен вне конкуренции. Оценки за Гран-при Японии
Цунода всё равно лучше Лоусона, а Ферстаппен вне конкуренции. Оценки за Гран-при Японии

Самая высокая скорость в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android