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Руководитель «Альпин» сделал категоричное заявление о будущем Джека Дуэна в команде

Руководитель «Альпин» сделал категоричное заявление о будущем Джека Дуэна в команде
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Руководитель «Альпин» Оливер Оукс ответил на вопрос по поводу будущего гонщика команды Джека Дуэна. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что Джек может быть заменён на Франко Колапинто – резервного гонщика французской команды.

«Мы не рассматриваем вопрос об увольнении или замене Джека. Абсолютно нет. Он остаётся с нами, несмотря ни на что. Однозначно – он один из наших пилотов. На него оказывается большое давление, но он хорошо справляется. Оставьте его в покое!» — приводит слова Оукса Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

Джек попал в аварию на второй тренировке Гран-при Японии, а после гонки не смог выбраться из болида самостоятельно.

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