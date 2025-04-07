Хорнер высказался о Цуноде после 12-го места Юки на Гран-при Японии
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от выступления новичка команды Юки Цуноды на Гран-при Японии. Напомним, в Сузуке Юки показал 12-й результат. Победу одержал напарник Юки Макс Ферстаппен.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
«Думаю, Юки освоился в команде. Он дал нам очень хорошие отзывы. Он действительно здорово выступил в первой тренировке, был хорош в третьей. В первом сегменте квалификации он был менее чем в 0,1 сек от Макса, но допустил ошибку во втором. 14-е место в квалификации предопределило его дальнейшую гонку», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
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