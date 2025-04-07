Хорнер высказался о Цуноде после 12-го места Юки на Гран-при Японии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от выступления новичка команды Юки Цуноды на Гран-при Японии. Напомним, в Сузуке Юки показал 12-й результат. Победу одержал напарник Юки Макс Ферстаппен.

«Думаю, Юки освоился в команде. Он дал нам очень хорошие отзывы. Он действительно здорово выступил в первой тренировке, был хорош в третьей. В первом сегменте квалификации он был менее чем в 0,1 сек от Макса, но допустил ошибку во втором. 14-е место в квалификации предопределило его дальнейшую гонку», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: