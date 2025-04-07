Оруджев объяснил, какое качество может помочь выступлениям Цуноды за «Ред Булл»

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о выступлении новичка «Ред Булл» Юки Цуноды на Гран-при Японии. В Сузуке Юки показал 12-й результат. Победу одержал напарник японца Макс Ферстаппен.

«На фоне Макса Юки выступил плохо. Но можно согласиться, что сильно лучше Лоусона. Если учесть, что времени привыкать было мало. В целом, по сути, то же самое, просто чуть лучше Лоусона. И тут уже вопрос к команде с машиной, а не к пилоту. «Прокладка между рулём и сиденьем» меняется какой уже раз, а результат тот же. Надеюсь, что Цунода привыкнет и будет ехать ближе к Ферстаппену. Мне кажется, что Юки сможет. Он упёртый, и в данном случае это хорошо», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: