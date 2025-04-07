Оруджев ответил, почему нельзя убирать «Сузуку» из Ф-1, несмотря на проблемы с обгонами

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказал мнение, что трасса «Сузука» должна оставаться в календаре Формулы-1.

«Можно: сделать машины меньше. И чуть больше лобового сопротивления на прямой. Если брать саму трассу, то пилотировать на ней — одно удовольствие. Я там не ездил, но представляю в голове все эти связки — думаю, что это мечта! Конечно, такое должно быть в календаре. Всё-таки гонки — это не только борьба, обгоны и близкое соперничество», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, победителем недавнего Гран-при Японии стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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