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«Консервативное доезжание». Егор Оруджев раскритиковал тактику «Макларена» в Японии

«Консервативное доезжание». Егор Оруджев раскритиковал тактику «Макларена» в Японии
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении команды «Макларен» на минувшем Гран-при Японии.

«Очень простая тактика «Макларена». Это же правило гонок: не стоит заезжать с прямым соперником на одном круге. Если есть запас по темпу, то сделайте запас и по резине. Ну подождете четыре-пять кругов, потом в чистом воздухе отыграете то, что потеряли, но уже будет разница в резине. Или поменяйте пилотов в конце, когда было понятно, что у Оскара есть темп. А так это было очень консервативное доезжание на подиум», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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