Оруджев разобрал инцидент между Ферстаппеном и Норрисом на выезде с пит-лейна

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался об инциденте между нидерландцем Максом Ферстаппеном и британцем Ландо Норрисом, произошедшем в гонке Гран-при Японии.

Напомним, Норрис попытался выехать на трассу с пит-лейна параллельно с Ферстаппеном, но нидерландец не оставил места, и пилот «Макларена» проехал по траве, потеряв время.

«Во-первых, был бы пит-лейн узкий, как в Венгрии, тогда это был бы небезопасный выпуск с пит-стопа со стороны «Макларена». Во-вторых, не думаю, что Макс мог бы так поздно нажать на кнопку отключения лимитатора скорости, чтобы Ландо, будучи на полкорпуса позади, оказался почти бок о бок. Ну а места там в любом случае для двух машин не было. Макс — последний, рядом с кем это место могло бы появиться. Да даже если бы Ландо был круговым и не шла бы борьба за позицию, с Максом там места быть не могло», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».