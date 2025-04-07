Александер Албон повторил своё достижение времён выступления за «Ред Булл»

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Александер Албон, выступающий за команду «Уильямс», по результатам Гран-при Японии, на котором он занял девятое место, смог повторить своё достижение времён выступления за коллектив «Ред Булл».

Финиш Албона в очках на трассе «Сузука» стал третьим подряд в сезоне 2025 года. В Австралии Александер закончил гонку на пятой позиции, а в Китае — на седьмой. Таким образом, он впервые за пять сезонов смог на протяжении трёх этапов финишировать в очках.

Последний раз Албону удалось это в 2020 году за рулём болида австрийского коллектива «Ред Булл». Тогда он смог закончить гонки в очках на протяжении шести этапов — с Гран-при Штирии по Гран-при Бельгии включительно.