Александер Албон повторил своё достижение времён выступления за «Ред Булл»
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29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Александер Албон, выступающий за команду «Уильямс», по результатам Гран-при Японии, на котором он занял девятое место, смог повторить своё достижение времён выступления за коллектив «Ред Булл».
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
Финиш Албона в очках на трассе «Сузука» стал третьим подряд в сезоне 2025 года. В Австралии Александер закончил гонку на пятой позиции, а в Китае — на седьмой. Таким образом, он впервые за пять сезонов смог на протяжении трёх этапов финишировать в очках.
Последний раз Албону удалось это в 2020 году за рулём болида австрийского коллектива «Ред Булл». Тогда он смог закончить гонки в очках на протяжении шести этапов — с Гран-при Штирии по Гран-при Бельгии включительно.
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