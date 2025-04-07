Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Audi и Jaguar Land Rover приостановили поставки машин в США из-за новых пошлин

Audi и Jaguar Land Rover приостановили поставки машин в США из-за новых пошлин
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкая компания Audi, а также британский концерн Jaguar Land Rover приостановили поставки автомобилей в США на фоне пошлины в 25%, введённой президентом Дональдом Трампом на машины, ввезённые из других стран, сообщает издание Automobilwoche.

«Пока мы работаем над новыми торговыми условиями с нашими деловыми партнёрами, мы предприняли некоторые краткосрочные действия, включая приостановку поставок в апреле, чтобы проработать наши среднесрочные и долгосрочные планы», — цитирует агентство Reuters заявление JGL.

Отмечается, что в случае с компанией Audi автомобили, прибывшие на территорию США до 2 апреля включительно. Таким образом, в данный момент в стране находится более 37 тысяч машин, не подпадающих под новые пошлины, уточняет Der Spiegel. Этого количества должно хватить примерно на два месяца.

Кроме того, как ранее сообщила Wall Street Journal, Volkswagen, в состав которой входит Audi, временно прекратила доставку в США автомобилей, собранных на территории Мексики.

Материалы по теме
Audi возродит свой легендарный спорткар в виде 1000-сильного гибрида — Autocar
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android