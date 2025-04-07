Audi и Jaguar Land Rover приостановили поставки машин в США из-за новых пошлин

Немецкая компания Audi, а также британский концерн Jaguar Land Rover приостановили поставки автомобилей в США на фоне пошлины в 25%, введённой президентом Дональдом Трампом на машины, ввезённые из других стран, сообщает издание Automobilwoche.

«Пока мы работаем над новыми торговыми условиями с нашими деловыми партнёрами, мы предприняли некоторые краткосрочные действия, включая приостановку поставок в апреле, чтобы проработать наши среднесрочные и долгосрочные планы», — цитирует агентство Reuters заявление JGL.

Отмечается, что в случае с компанией Audi автомобили, прибывшие на территорию США до 2 апреля включительно. Таким образом, в данный момент в стране находится более 37 тысяч машин, не подпадающих под новые пошлины, уточняет Der Spiegel. Этого количества должно хватить примерно на два месяца.

Кроме того, как ранее сообщила Wall Street Journal, Volkswagen, в состав которой входит Audi, временно прекратила доставку в США автомобилей, собранных на территории Мексики.