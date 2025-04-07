В «Ред Булл» ответили, что нужно улучшить в болиде RB21 для борьбы за титул

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган высказался о темпе болида RB21 после Гран-при Японии, в котором Макс Ферстаппен одержал победу.

«У нас нет противоречия, как вы думаете, между целью сделать болид управляемыми и отзывами гонщиков. Возможно, то, насколько дёрганая и чувствительная у нас машина, — это относительно. Готов поспорить, на этом пит-лейне есть ещё 18 болидов, управлять которыми всем нам было бы действительно непросто.

Мы пытаемся сбалансировать нашу машину, насколько это возможно, и отстаём на одну-две десятых от самого быстрого быстрого болида. У RB [болида 2024 года] были некоторые недостатки, и мы существенно исправили их, на мой взгляд, не затрачивая много ресурсов. Теперь мы должны постараться сделать RB21 немного лучше.

Если на трассе протяжённостью в 5,5 км с 20 с лишним поворотами мы отстаём на две десятых, а потом в каждом повороте находим несколько сотых, то внезапно обретаем скорость, сравнимую с темпом лидера.

Но это довольно сложно. Нам необходимо улучшить жизнь наших пилотов и найти темп на прямых, чтобы тратить ещё меньше времени на прохождение круга. Тогда мы вернёмся на охоту [за титулом]», — приводит слова Монагана издание Racingnews365.