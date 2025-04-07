Жак Вильнёв оценил шансы Макса Ферстаппена на пятый титул после победы на ГП Японии

53-летний канадский автогонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о шансах четырёхкратного победителя «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из коллектива «Ред Булл» на пятый титул серии в 2025 году.

«Макс всегда будет рядом, чтобы сделать всё, что в его силах, для завоевания титула, но это машина, которая сильно пострадает в жарких условиях. Её сложно настроить, а в жару будет ещё труднее», — приводит слова Вильнёва издание Sky Sports.

Ферстаппен одержал свою дебютную победу в 2025 году на прошедшем 6 апреля Гран-при Японии на трассе «Сузука». Второе место занял Ландо Норрис, а третьим стал Оскар Пиастри — оба из «Макларена».