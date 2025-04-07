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Ферстаппен ответил, был ли груб с командой на собрании в Милтон-Кинсе после ГП Китая

Ферстаппен ответил, был ли груб с командой на собрании в Милтон-Кинсе после ГП Китая
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», ответил, был ли агрессивен и груб с коллективом на собрании в Милтон-Кинсе после Гран-при Китая, которое было проведено в связи со слабым темпом болида в Шанхае.

«В конце концов, я не технический специалист. Могу только сказать, что чувствую, когда управляю болидом. И, в конце концов, именно другие люди должны предлагать решения. И это занимает некоторое время.

Нет, я не был агрессивен и не стучал кулаками по столу. Я себя так обычно вообще не веду. Только если меня кто-то не выводит из себя. Вообще не думаю, что в агрессии есть необходимость. Я просто называю вещи своими именами и выступаю за конструктивные диалоги», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365 со ссылкой на Viaplay.

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