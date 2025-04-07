Ростов-на-Дону встретит первый этап чемпионата по дрифту RDS Open — 12 и 13 апреля

12 и 13 апреля в Ростове-на-Дону пройдёт первый этап открытого чемпионата РДС по дрифту — RDS Open 2025. На специально подготовленной к соревнованиям гоночной конфигурации на территории комплекса «Ростов Арена» встретятся спортсмены со всей России, чтобы с особым азартом побороться за высокие результаты.

Фото: RDS

Участниками первого этапа нового сезона станут 29 пилотов из Ростова-на-Дону, Краснодара, Магаса, Нальчика, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Заручившись поддержкой родного города, участие в соревнованиях примут трое ростовчан: Иван Седых, Валерий Богочаров и Мохьмад Исаев. На домашней площадке у «Ростов Арены» они будут бороться за победу на первом этапе RDS Open 2025.

Соревнования пройдут в двух зачётах — PRO и NXT, которые отличаются по большей части техническими требованиями к автомобилям. Зачёт PRO удивит многообразием титулованных спортсменов. Победитель прошлого сезона RDS Europe в зачёте NXT Иван Седых в этом году поборется за победу в классе PRO. Вновь примет участие в зачёте PRO руководитель Российской Дрифт Серии, мастер спорта Дмитрий Добровольский — на старт он выйдет за рулём Nissan 200SX. Поборется за место на пьедестале почёта и Фёдор Воробьёв на легендарном дрифтовом ВАЗ-2105 «ЖигаЦарь».

Фото: RDS

В зачёте NXT не обойдётся без пилотов Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) — Тимофей Добровольский, Артур Зелёный и Илья Полищук пересядут с тысячесильных спорткаров на более простые по техническим аспектам автомобили, согласно требованиям этой зачётной группы. Возможностью посоревноваться с ними в равных условиях воспользуются спортсмены, только начинающие путь в профессиональном дрифте.

Среди участников, готовых к старту первого этапа RDS Open в Ростове-на-Дону, заявлены и две пилотессы: Анастасия Дандылева на BMW E92 в зачёте NXT и Виктория Белова на Lexus IS200 в зачёте PRO.

Фото: RDS

В новом сезоне не обошли стороной изменения и правила чемпионата. В 2025 году командный зачёт стал общим для RDS Open PRO и RDS Open NXT, что добавит остроты борьбе: каждая команда может включать до восьми пилотов, а результаты этапа определятся суммой четырёх лучших заездов. В командном зачёте первого этапа в Ростове-на-Дону заявлены три коллектива: уже полюбившиеся зрителям «Культура заноса Tamashi» и STAR PЁR STARS AIMOL, а также новый коллектив FullThrottle, который представляют Руслан Арефьев и Константин Колганов.

В команде судей дрифта RDS Open тоже изменения: к Андрею Астапову и Владимиру Сафонову присоединится действующий судья RDS GP Станислав Долгих.

Фото: RDS

В субботу, 12 апреля, участников и зрителей ждёт серия квалификационных заездов в зачётах PRO и NXT, торжественная церемония открытия чемпионата и парад пилотов. В воскресенье, 13 апреля, соревнования продолжатся парными заездами на выбывание и завершатся церемонией награждения призёров и победителей.

Для болельщиков, которые не смогут приехать на мероприятия, будет доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.