Гонщица-эксперт: Ферстаппен доказал, что его никогда нельзя сбрасывать со счетов

30-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, оценила победу 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на Гран-при Японии.

«Макс опять доказывает, что его никогда нельзя сбрасывать со счетов. Он способен решить и пройти через многие проблемы, что и продемонстрировал во время Гран-при Японии», — приводит слова Шифф издание Sky Sports.

Выигранная гонка на прошедшем 6 апреля Гран-при Японии на трассе «Сузука» стала первой для Ферстаппена в сезоне-2025. Второе место занял Ландо Норрис, а третьим стал Оскар Пиастри — оба из «Макларена».