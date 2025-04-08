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Макс Ферстаппен — о шансах на чемпионство после Японии: нужно больше

Макс Ферстаппен — о шансах на чемпионство после Японии: нужно больше
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о своих шансах на пятый титул в 2025 году после победы на Гран-при Японии, которая стала первой для пилота в новом сезоне.

«Нам ещё предстоит провести много работы, так как у нас по-прежнему есть ограничения, но, узнавая их, мы пытаемся понять свой максимум, на котором можем показывать максимальный темп.

Чтобы бороться за титул в этом сезоне, нам нужно больше», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ранее чемпион «Королевских гонок» 1997 года Жак Вильнёв оценил шансы нидерландского гонщика на пятый подряд титул.

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