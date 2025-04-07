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Пилот Формулы-1 Колапинто: Уругвай — это провинция Аргентины. Кавани уже стал аргентинцем

Пилот Формулы-1 Колапинто: Уругвай — это провинция Аргентины. Кавани уже стал аргентинцем
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21-летний аргентинский гонщик, являющийся резервным пилотом команды «Альпин», Франко Колапинто назвал Уругвай провинцией Аргентины и заявил, что уругвайцы копируют изобретения аргентинцев.

«Я хочу объяснить вам одну вещь. Уругвайцев очень мало. Их страна уже похожа на аргентинскую провинцию, они просто стали частью Аргентины. Вот [Эдинсон] Кавани, который играет за «Бока Хуниорс». И он уже сам стал аргентинцем, он говорит по-аргентински, как настоящий аргентинец (в Уругвае и Аргентине официальным языком является испанский. — Прим. «Чемпионата»).

Уругвай забирает у Аргентины всё, что мы изобрели. И если кто-то что-то придумал в Уругвае, он привозит это в Аргентину и в конце концов оказывается, что это аргентинское», — приводит слова Колапинто издание TyC Sports.

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