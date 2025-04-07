Албон объяснил, почему был недоволен в радиопереговорах с командой на ГП Японии

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Александер Албон, выступающий за команду «Уильямс», объяснил, с чем было связано его недовольство в радиопереговорах с коллективом по ходу гонки Гран-при Японии, в которой он занял девятое место.

«Это была очень простая гонка, может быть, немного скучноватая. Но я не возражаю против скуки, когда зарабатываю очки.

У нас было несколько проблем с переключением передач. Мы решили одну из них и оказались ею довольны, но она не была похожа на ту конфигурацию, которая была у нас в начале гонки. Этим я был не доволен», — приводит слова Албона издание Sky Sports.