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Албон объяснил, почему был недоволен в радиопереговорах с командой на ГП Японии

Албон объяснил, почему был недоволен в радиопереговорах с командой на ГП Японии
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29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Александер Албон, выступающий за команду «Уильямс», объяснил, с чем было связано его недовольство в радиопереговорах с коллективом по ходу гонки Гран-при Японии, в которой он занял девятое место.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Это была очень простая гонка, может быть, немного скучноватая. Но я не возражаю против скуки, когда зарабатываю очки.

У нас было несколько проблем с переключением передач. Мы решили одну из них и оказались ею довольны, но она не была похожа на ту конфигурацию, которая была у нас в начале гонки. Этим я был не доволен», — приводит слова Албона издание Sky Sports.

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