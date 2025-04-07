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Франко Колапинто — о «Ред Булл»: если эти дурачки проспали, то уже поздно

Франко Колапинто — о «Ред Булл»: если эти дурачки проспали, то уже поздно
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21-летний аргентинский гонщик Формулы-1, являющийся резервным пилотом французской команды «Альпин», Франко Колапинто высказался по поводу слухов о переходе в «Ред Булл» или в «Рейсинг Буллз».

«Нет, не перейду в «Ред Булл» или в «Рейсинг Буллз», я — гонщик «Альпин», и у меня есть с ними контракт. Работаю здесь и с нетерпением жду возможности принести пользу этой команде, ведь в «Альпин» приложили очень много усилий, чтобы заполучить меня, а если эти дурачки [«Ред Булл»] проспали, то уже поздно», — приводит слова Колапинто издание Ole.

Ранее Колапинто на подкасте со своими друзьями назвал Уругвай провинцией Аргентины.

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