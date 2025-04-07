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Франко Колапинто извинился за то, что назвал Уругвай провинцией Аргентины

Франко Колапинто извинился за то, что назвал Уругвай провинцией Аргентины
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21-летний аргентинский гонщик Формулы-1, являющийся резервным пилотом французской команды «Альпин», Франко Колапинто принёс свои извинения за то, что назвал Уругвай провинцией Аргентины.

«Я хотел бы как можно скорее извиниться за те глупости, которые наговорил об Уругвае. Очевидно, это была шутка… это был весёлый подкаст с друзьями! Иногда мне трудно понять, какое влияние могут оказать на людей те глупости, которые я говорю на публику.

Я не хотел никого обидеть, просто они стали подшучивать надо мной из-за моего итальянского гражданства, и я решил отомстить… Ценю Уругвай и ту любовь, которую уругвайцы подарили мне в прошлом году в Формуле-1, и больше всего на свете я хочу, чтобы у нас со всеми были хорошие отношения», — написал Колапинто в социальной сети Х (ранее Twiiter).

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