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Вассёр: нам не нужно менять прошлогодний подход

Вассёр: нам не нужно менять прошлогодний подход
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на тяжёлое начало сезона 2025 года для коллектива.

«Я уже привык к тяжёлому началу сезона, потому что последние два года мы только так и начинали. Конечно, это не тот идеал, к которому мы стремимся, и я бы предпочёл выиграть Гран-при в начале сезона. Но нам не нужно менять подход по сравнению с прошлым годом, поскольку мы находимся почти в такой же ситуации, возможно, немного хуже с точки зрения темпа, но реакция команды в 2024-м была очень, очень сильной.

Мы работали как идеальная команда, делали маленький шаг за маленьким, и мы должны придерживаться точно такого же подхода, но, конечно, он не безупречен», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.

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