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Экс-пилот Формулы-1 Квят поздравил Медведева с победой над Хачановым в Монте-Карло

Экс-пилот Формулы-1 Квят поздравил Медведева с победой над Хачановым в Монте-Карло
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30-летний российский автогонщик Даниил Квят, известный по своим выступлениям в Формуле-1 за команды «Ред Булл» и «Торо Россо», поздравил чемпиона US Open — 2021 и 11-ю ракету мира Даниила Медведева с победой над соотечественником Кареном Хачановым на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Медведев победил со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Фото: Скриншот из социальных сетей Даниила Квята

«Хорошая игра в исполнении Даниила Медведева сегодня», — подписал Квят изображение, которое сделал на трибунах в Монако.

Даниил Квят и Даниил Медведев являются друзьями и оба проживают в Монако.

Встреча Медведева с Хачановым продлилась 2 часа 51 минуту. В её рамках Даниил четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 20 заработанных.

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