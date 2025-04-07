Экс-пилот Формулы-1 Квят поздравил Медведева с победой над Хачановым в Монте-Карло

30-летний российский автогонщик Даниил Квят, известный по своим выступлениям в Формуле-1 за команды «Ред Булл» и «Торо Россо», поздравил чемпиона US Open — 2021 и 11-ю ракету мира Даниила Медведева с победой над соотечественником Кареном Хачановым на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Медведев победил со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Фото: Скриншот из социальных сетей Даниила Квята

«Хорошая игра в исполнении Даниила Медведева сегодня», — подписал Квят изображение, которое сделал на трибунах в Монако.

Даниил Квят и Даниил Медведев являются друзьями и оба проживают в Монако.

Встреча Медведева с Хачановым продлилась 2 часа 51 минуту. В её рамках Даниил четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 20 заработанных.